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تيريزا ماى تهنئ رئيس وزراء أستراليا على فوز ائتلافه فى الإنتخابات العامة

الأحد، 19 مايو 2019 05:40 م
تيريزا ماى تهنئ رئيس وزراء أستراليا على فوز ائتلافه فى الإنتخابات العامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
أ ش أ
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أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، لتهنئته على فوز ائتلافه المحافظ فى الانتخابات العامة التي شهدتها بلاده أمس.

 

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم،الأحد، أن موريسون رحب بالعلاقة القوية التي تربط بلاده بالمملكة المتحدة، وأكد الزعيمان تطلعهما لمواصلة التعاون الوثيق بين البلدين.

 

وكان موريسون قد أعلن أمس،السبت، فوزه في الانتخابات العامة ووصف هذا الفوز بـ"المعجزة"، فيما أقر زعيم المعارضة وحزب العمال بيرت شورتن بالهزيمة.

 


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