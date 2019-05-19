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توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة بالجمهورية

الأحد، 19 مايو 2019 03:00 ص
توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة بالجمهورية كلب ضال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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قال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه يمتلك 300 مركز بالجمهورية مجهزة بأعلى الامكانات لمواجهة حالات العقر.
 
وقال مصدر بقطاع الطب الوقائى لليوم السابع، أن المراكز تقوم بالكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين دون أى عبء مالى عليهم .
 
وأضاف المصدر، المراكز موجودة على مستوى الجمهورية بمختلف المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات وغيرها من المستشفيات التي تتوافر بها المقومات اللازمة لتقديم الخدمة.
 
وتابع المصدر، المراكز توفر الطعوم والأمصال المضادة لداء الكلب بكميات كافية للمستشفيات لتقديم الخدمة للمنتفعين بها فى اقسام الطوارى .
 
 

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الصحة

العقر

الكلب

الامصال

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