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توصيل الصرف لمدينة طوخ خلال 6 أشهر.. و10 قرى تدخل مشروع توصيل الغاز

الأحد، 19 مايو 2019 12:40 ص
توصيل الصرف لمدينة طوخ خلال 6 أشهر.. و10 قرى تدخل مشروع توصيل الغاز الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مساء اليوم، بتكريم 45 من حفظة القرآن الكريم بمدرسة ترسا الابتدائية بمدينة طوخ، وذلك في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك ولتشجيع الطلبه والطالبات علي حفظ القرآن الكريم، حيث تم ذلك بالتنسيق بين المحافظة وعضو مجلس النواب أحمد بدوي.
 
وقام المحافظ، خلال الاحتفالية، بتوزيع شهادات تقدير ومبالغ ماليه لتشجيعهم، وجاءت الإحتفالية بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومحمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ، وأمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها.
 
وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم الابتهالات الدينية، وأعرب المحافظ عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية التي تعد من نوع خاص، وهي تكريم حفظة القرآن الكريم، مهنئا الفائزين وأولياء أمورهم الذين بذلوا الجهد الكبير في سبيل وصول أولادهم لهذه المنزلة، ومؤكدا تقديره للقائمين على تنظيم المسابقة وأكد أن الجائزة الكبرى هي توفيق الله للفائزين من الطلائع والشباب وأن يسر لهم حفظ كتابه الكريم مشددًا على ضرورة العمل بالقرآن والاقتداء بتعاليمه، وترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال السلوكيات الإيجابية والأخلاق، والمعاملة الكريمة بين الناس، وبذلك يكون حافظ القرآن مصدر للخير والبركة لمصر.
 
وخلال الإحتفالية التقي المحافظ بمواطني مدينة طوخ، وأكد لهم، أنه تم عمل أمر إسناد لمحطة الصرف الصحي لقرى ترسا وقرقشندة بتكلفه تصل إلى 55 مليون جنيه، مؤكدا الانتهاء من مشروع الصرف الصحي خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه تم إسناد محطة صرف صحي بشبرا هارس للشركة الهولندية، على أن يبدأ العمل بها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أنه سيتم بدء العمل في خطة توصيل الغاز الطبيعي لـ 10 قرى تابعة لمركز طوخ في العام المالي 2019/2020.
الاحتفال بشهر رمضان المبارك (1)
 
الاحتفال بشهر رمضان المبارك (2)
 
الاحتفال بشهر رمضان المبارك (3)
 
الاحتفال بشهر رمضان المبارك (4)
 
الاحتفال بشهر رمضان المبارك (5)
 
الاحتفال بشهر رمضان المبارك (6)
 
الاحتفال بشهر رمضان المبارك (7)
 

 


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