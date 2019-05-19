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الأحد، 19 مايو 2019 04:25 م
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توزيع مواد غذائية على 1200 أسرة بالدقهلية من مؤسسة خليفة بن زايد

الأحد، 19 مايو 2019 04:23 م
توزيع مواد غذائية على 1200 أسرة بالدقهلية من مؤسسة خليفة بن زايد توزيع المساعدات
الدقهلية شريف الديب
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بدأت مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع سفارة الدولة بالقاهرة، وتحت رعاية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، فى توزيع  1200 كرتونة مواد غذائية على الأسر المتعففة فى محافظة الدقهلية، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر الكريم.
 
 وأكدت المؤسسة فى بيانا لها، أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 40 ألف سلة فى جميع المحافظات، وأنه سوف يتم توزيع 1200 سلة فى قرى ونجوع محافظة الدقهلية .
 
وأشارت المؤسسة إلى أنها نجحت مؤخرا فى تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين فى العديد من القرى المصرية ضم هذا النشاط تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر من رؤوس مواشى وأكشاك بقالة وغيرها وذلك للأسر غير القادرة لمساعدتها على تامين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التى يعيشون فيها كذلك تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء باعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.
 
يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تأسست في يوليو 2007 وتقوم رؤيتها على تقديم المبادرات الرائدة لخدمة الإنسانية"، وتتركز إستراتيجيتها في مجالي الصحة والتعليم محلياً، إقليميا وعالميا. وتتضمن إستراتيجيتها التعليمية دعم مشاريع التعليم المهني في دول المنطقة، كما تشمل الإحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم إضافة إلى توفير المياه الآمنة عالمياً. بالإضافة إلى دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة فى توفير البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها.  ولتنفيذ إستراتيجيتها دخلت المؤسسة في شراكات مع منظمات عالمية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات النفع العام. وصلت مساعداتها المختلفة حول العالم لأكثر من 87 دولة منذ بداية نشأتها حتى تاريخه.
 
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