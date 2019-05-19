تنفيذ 1575 حكما متنوعا وضبط 113 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1575 حكمًا متنوعًا منها 1163 حكمًا جزئيا و57 حكما مستأنفا و290 حكم غرامات، و62 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 8250 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 113 متهمًا هاربا محكومًا عليه. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.