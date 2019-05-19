تموين الوادى الجديد: توريد 155 ألف طن قمح للصوامع والمطاحن

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توريد 155 الف و 481 طن قمح داخل وخارج المحافظة حتي اليوم الأحد .

أكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، معاذ عبد الرحيم، توريد 129 ألف طنًا و857طن قمح خارج المحافظة، لصوامع ومطاحن شركة مصر العليا ومحافظات أخري، بينما جري توريد 25 الف و 623 طن من المحصول من لشون وصوامع داخل المحافظة.

وأكد توريد هذه الكميات لهنجر وشونة مركز الخارجة وشركة الصوامع، كما أن الشون ومراكز الاستلام مستمرة في استلام المحصول من المزارعين والموردين دون توقف، بهدف الوصول إلى استلام أعلى معدلات وسط ارتفاع الكميات الواردة، بجانب توفير الأجولة الفارغة ودقة الموازين والرقابة اليومية لضمان حصول الموردين على المستحقات المالية دون توقف.

وأوضح، أن شون المحافظة تعمل طوال أيام الأسبوع دون توقف وبكل المناطق لاستلام القمح، بجانب تسلم القمح بصومعة الخارجة بطاقة 45 الف طن، وشرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن وهنجر الخارجة بطاقة تخزينية 2000 طن، بالإضافة إلى شونة مطاحن مصر الوسطى بطاقة تخزينية 2000 طن، بجانب شون "الفرافرة – غرب الموهوب – موط – بلاط- باريس".