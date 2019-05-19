تمويل 351 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر فى 14 محافظة بقروض 3 ملايين جنيه‎

كتب على عبد الرحمن

وافق صندوق التنمية المحلية على تمويل 351 مشروعًا جديدًا صغيراً ومتناهى الصغر فى 14 محافظة بقروض بلغت 3 ملايين جنيه وبذلك بلغ إجمالى القروض التى أقرضها الصندوق للمستفيدين 25 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن .

وتم إتاحة تمويل إضافى ثانى لصندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يبلغ 5 ملايين جنيه وذلك بعد أن استنفذ الصندوق القروض التى تم إتاحتها خلال العام المالى الحالى وتبلغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط كما تم استنفاذ التمويل الإضافى الأول الذى تم إتاحته من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه وتمت الموافقة على إتاحة تمويل إضافى ثانى يبلغ 5 ملايين جنيه لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والمرأة فى القرى .

ووافق الصندوق منذ بداية العام المالى وحتى الآن على إقراض 3251 مشروعًا وبلغت نسبة المشروعات التى نفذتها المرأة 66% من إجمالى المشروعات واحتلت محافظة المنيا المركز الأول فى عدد المشروعات المنفذة بعدد 593 مشروعاً يليها محافظة الدقهلية 561 مشروعًا ثم محافظة الغربية 377 مشروعاً .

يأتى ذلك وسط تشديدات على ضرورة تبسيط الإجراءات على الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة باعتبار هذه النوعية من المشروعات أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادى ومواجهة البطالة وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

ويقوم صندوق التنمية المحلية بإعداد دراسة جدوى المشروع دون أن يتحمل طالب القرض أية أعباء ويوافق على قبول اقراضه وفق عدة اعتبارات أهمها انخفاض التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة وتحقيق هدف التكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلى وقصر فترة سداد القرض ومراعاة الحفاظ على البيئة والاستفادة من الخامات المحلية والبيئة المتاحة على المستوى المحلى .