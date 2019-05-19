تكرم الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية من العاملين بجامعة طنطا

كرمت نقابة العلميين بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عاطف نوير نقيب العلميين، الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية من العاملين بجامعة طنطا، عقب حفل الإفطار الذي نظمته النقابة بحضور الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية علوم طنطا، والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية، والمهندس احمد سلام نقيب الزراعيين.

كما كرم الدكتور محمد لبيب سالم بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، لحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية لعام 2018، والدكتور محمد العيسوي الاستاذ المساعد بقسم النبات لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم البيولوجية لعام 2018.

بالإضافة إلى تكريم الدكتور محمود فارس محمد الاستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا لحصوله على جائزة التميز فى الأداء الجامعى، وتكريم الدكتور أسامة حميدة الاستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء لحصوله على جائزة التميز فى الأداء الجامعى.

كما تم تكريم الدكتور أحمد ابو عنبر الاستاذ بقسم الرياضيات لحصوله على جائزة الجامعة التقديرة فى مجال العلوم الاساسية، وتكريم الدكتورة سالى غيدة الاستاذ المساعد بقسم النبات لحصولها على جائزة الجامعة التشجيعية فى العلوم الاساسية، وتكريم الدكتور حسن بقوش الاستاذ المساعد بقسم الرياضيات لحصوله على جائزة الجامعة التشجيعية فى العلوم الأساسية.

وكرم الدكتور كريم سامى اسعيد المدرس بقسم الكيمياء لحصوله على جائزة الجامعة التشجيعية فى العلوم الأساسية، وتكريم الدكتور محمد أحمد شهاب لحصوله على جائزة الجامة التشجيعية فى العلوم الأساسية.