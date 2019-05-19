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"تعليم أسوان" تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بفصول رياض الأطفال في يونيو المقبل

الأحد، 19 مايو 2019 03:46 م
"تعليم أسوان" تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بفصول رياض الأطفال في يونيو المقبل رياض الاطفال
أسوان ندى سليم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول لتقديم طلبات الالتحاق بفصول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة واللغات للعام الدراسي 2019 /2020،وذلك اعتبارا من الأحد الموافق2 يونيو المقبل وحتى الخميس الموافق 4 يوليو المقبل. 
 
وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، المستندات المطلوبة من أولياء الأمور وهي إرفاق صورة شهادة الميلاد والرقم القومي لولي الأمر فضلا عن التوقيع بالاقرار المرفق صورة منه، مؤكده على ضرورة الالتزام بالمربع السكني للطفل عدا المدارس المتميزة للغات، على أن يقوم مدير كل مدرسة بتشكيل لجنة من المختصين لقبول الطلبات ثم تقوم اللجنة بإعداد كشوف تضم أسماء المتقدمين مرتبة تنازليا حسب السن، على أن ترسل هذه الكشوف إلى إدارة رياض الأطفال في ٩ يوليو المقبل. 
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أن نتيجة رياض الأطفال سيتم الإعلان عنه في ١٤ يوليو المقبل، على أن يتم أخذ إقرار على ولي الأمر بضرورة متابعة نتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها وسداد قيمة المصروفات الدراسية في مدة لاتزيد عن ١٠ ايام والا سقط حق نجله في القبول. 
 

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