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تعرف على تفاصيل حساب تعريفة استخدام الشبكة القومية للغازات × 5 معلومات

الأحد، 19 مايو 2019 01:00 ص
تعرف على تفاصيل حساب تعريفة استخدام الشبكة القومية للغازات × 5 معلومات سفن غاز "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول
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يقوم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بوضع كافة القواعد والأسس والضوابط اللازمة لحساب آليات تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وإقرارها مع مراقبة تطبيقها بما يراعى مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وذلك وفقاً لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنه 2017، والدور المنوط به، وفيما يخص منهجية حساب تعريفة استخدام شبكات التوزيع أقرتها توصية جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بشأن منهجية وضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية (منظومة النقل) والتى كانت كالتالى.

1-اعتماد تعريفة النقل عام 2019 لاستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية قدرت بــ(29 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية).

2- تم مراعاة استرداد المالك للتكلفة الاستثمارية والعائد العادل عليها ومصروفات التشغيل الفعلية من تعريفة النقل لعام 2019.

3- يراعى إعادة دراستها فى العام القادم أخذاً فى الاعتبار نتائج أعمال الاستشارى الأجنبى والخاصة بتحديد القيمة الفعلية لأصول الشبكة القومية.

4- خلال إبريل الماضى أقر مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز استمرار تطبيق المنهجية والتعريفة المطبقة حاليا والتى تحدد تعريفة الاستخدام لكل شبكة توزيع طبقا للاتفاقيات الموقعة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة التوزيع لكل منطقة على أن تسرى لعام واحد (2019).

5- فى حال رغبة أى من أطراف السوق فى استخدام تلك الشبكة فسيتم التعامل معه بنفس القيمة المطبقة حاليًا على الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

 


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جهاز تنظيم سوق الغاز

منظومة النقل

مصروفات التشغيل

تحديد القيمة الفعلية

تعريفة الإستخدام لكل شبكة

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