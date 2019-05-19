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تعرف على تفاصيل المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمحافظة الوادى الجديد 

الأحد، 19 مايو 2019 10:07 ص
تعرف على تفاصيل المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمحافظة الوادى الجديد  عقارات _ أرشيفية
كتب أحمد حسن
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 قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم عقد اجتماع مطول مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحضور قيادات وزارة الإسكان، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، وتشمل، مشروعات الإسكان الاجتماعى، ومياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الجهاز المركزى للتعمير. 

وأكدت مى عبد الحميد، أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة الوادى الجديد، والتى تمثل أكثر من 40 % من مساحة الجمهورية، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى:يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بالمحافظة 912وحدة، تم تخصيص 370 وحدة منها، وجارٍ استكمال الإجراءات لـ150 وحدة أخرى، بجانب بيع 319 وحدة للمحافظة بمدن (باريس، وبلاط، والفرافرة).

وأوضحت مى عبدالحميد، أن محافظ الوادى الجديد، قدم مقترحاً لإنشاء بيوت ريفية للحاجزين خارج الأولوية، والبالغ عددهم 300 حاجز، نظراً لملاءمته لطبيعة ونمط حياة المواطنين بالوادي الجديد، ورحب وزير الإسكان بذلك شريطة قبول المواطنين بالنموذج الجديد، وشروط الشراء والموقع المقترح.

من جانبه، أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة، وتشمل، مشروع محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم وعرض 10,5 متر، بتكلفة 1.715 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر سبتمبر المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96 %، وجارٍ تنفيذ مشروع محور تنيدة / منفلوط، ومشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر أكتوبر المقبل، ومشروع إنشاء 50 بيتاً بقرية الخرطوم بالخارجة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق 50 بيتاً بأرض الملك بمركز باريس بالخارجة، ومشروع بيت طلبة منديشة بالواحات البحرية، ومشروع قرية القصر الإسلامية(بالظهير الصحراوى)، بالداخلة، وتضم 200 وحدة سكنية، شاملة المرافق، وتنفيذ خط طرد صرف صحى بطول 14 كم، ومحطة رفع.

وأضاف اللواء محمود نصار: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع طرق بقرى الداخلة وبلاط، بطول 7 كم، وطرق مداخل قرى بالبحرية بطول 4,5 كم، وازدواج طريق الخارجة المنيرة بطول 10 كم، وإنشاء وإعادة رصف مدخل مدينة الباويطى بالبحرية (ازدواج) بطول2 كم، وعرض 16 متراً، و72 وحدة سكنية (3 عمارات) للأولى بالرعاية، بحى السبط بالخارجة، وتنفيذ شبكة الصرف الصحى، لـ50 بيتاً بدوياً بقرية غرب الموهوب بالداخلة، ورفع كفاءة وإنشاء 195 منزلاً ضمن مشروع سترة، بالخارجة والداخلة، ومبنى الإدارة الاجتماعية بالواحات البحرية.

وبشأن مشروعات مياه الشرب التى تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، قال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات وبعضها دخلت الخدمة، وتشمل (محطة ناصر الثورة - محطة بورسعيد - محطة الحزب - محطة البستان - محطة القلعة - محطة المجاهدين - محطة الزهور - محطة جناح - محطة الخير والنماء - محطة الشبابة - محطة الراشدة - محطة الجيزة - محطة القصر القبلى - محطة القصر الاسلامية - محطة غرب السلام - محطة 25 يناير - محطة بولاق - محطة الخير والنما - محطة الجديدة - محطة الفرافرة - محطة عثمان بن عفان - محطة شمال باريس - محطة جنوب باريس - محطة بلاط  - محطة موط - محطة غرب الموهوب - محطة الأمان - محطة أبومنقار - محطة زراعة 10 - شبكة مياه باريس بطول 60 كم).

وأضاف المهندس إيهاب خضر:تضم مشروعات صرف صحى المدن (الغابة الشجرية الفرافرة بمساحة300 فدان - استكمال شبكات الفرافرة بطول 12 كم - توسعات معالجة موط - صرف صحى باريس)، بينما تشمل مشروعات صرف الصحى التجمعات الريفية(تنيدة - أولاد عبدالله - الهنداو - الراشدة - العوينة)، بالإضافة إلى مشروعى مرافق جناح الجديدة، وصرف صحي جورمشين الجديدة والقديمة.


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