تعرف على أهم 10 مشاهد فى أول أيام امتحان أولى ثانوى الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

مشاهد كثيرة فى اليوم الأول لامتحانات نهاية العام لطلاب الصف الأول الثانوى العام أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية، "اليوم السابع" يستعرض أبرز المشاهد فى 10 نقاط مهمة.

1- الطلاب حضروا بالتابلت وتغيب سيستم الامتحان.

2- الأغلبية العظمى من الطلاب أدوا امتحاناتهم الإلكترونية ورقيا.

3- ما زال بعض الطلاب يجهل التعامل مع نوعية الأسئلة ويعتبرها غريبة على ذهنه وتفكيره.

4-بعض الطلاب فى لجان امتحانات أدوا الاختبار بشكل إلكترونى.

5- الطلاب يجيبون عن الأسئلة مع بعضهم البعض ويجلسون بجوار بعضهم.

6- حالة من الارتباك بين مديرى المدارس والطلاب فى أول ساعات الامتحان.

7- الأسئلة تعتمد على الفهم والاستنباط للمعلومات وتقيس نواتج التعلم.

8- جميع الطلاب يحضرون دون تغيب عكس امتحان مارس الماضى حيث ارتفعت نسب الغياب فيه.

9- سيتم حسم مصير استكمال الامتحانات وتحديد ما إذا كان الطلاب سوف يختبرون ورقيا أم إلكترونيا.

10- طلاب المدارس الخاصة يواصلون أداء الامتحان حتى الآن بعضهم ورقيا ومحاولات للالكترونى.