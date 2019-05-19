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تعرف على أهم 10 مشاهد فى أول أيام امتحان أولى ثانوى الإلكترونى

الأحد، 19 مايو 2019 02:55 م
تعرف على أهم 10 مشاهد فى أول أيام امتحان أولى ثانوى الإلكترونى امتحان أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
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مشاهد كثيرة فى اليوم الأول لامتحانات نهاية العام لطلاب الصف الأول الثانوى العام أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية، "اليوم السابع" يستعرض أبرز المشاهد فى 10 نقاط مهمة.
 
1- الطلاب حضروا بالتابلت وتغيب سيستم الامتحان.
2- الأغلبية  العظمى من الطلاب أدوا امتحاناتهم الإلكترونية ورقيا.
3- ما زال بعض الطلاب يجهل التعامل مع نوعية الأسئلة ويعتبرها غريبة على ذهنه وتفكيره. 
4-بعض الطلاب فى لجان امتحانات أدوا الاختبار بشكل إلكترونى.
5- الطلاب يجيبون عن الأسئلة مع بعضهم البعض ويجلسون بجوار بعضهم. 
6- حالة من الارتباك بين مديرى المدارس والطلاب فى أول ساعات الامتحان. 
7- الأسئلة تعتمد على الفهم والاستنباط للمعلومات وتقيس نواتج التعلم. 
8- جميع الطلاب يحضرون دون تغيب عكس امتحان مارس الماضى حيث ارتفعت نسب الغياب فيه.
9- سيتم حسم مصير استكمال الامتحانات وتحديد ما إذا كان الطلاب سوف يختبرون ورقيا أم إلكترونيا. 
10- طلاب المدارس الخاصة يواصلون أداء الامتحان حتى الآن بعضهم ورقيا ومحاولات للالكترونى.

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