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تعرف على أرقام ومواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال أيام عيد الفطر

الأحد، 19 مايو 2019 11:15 ص
تعرف على أرقام ومواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال أيام عيد الفطر قطار - أرشيفية
كتب ــ رضا حبيشى
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قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية بمناسبة عيد الفطر خلال الفترة من 28 مايو الجارى حتى 10 يونيو المقبل، تشمل القطار مكيف رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05، وقطار مكيف رقم 1941 يقوم من القاهرة 22.45 ويصل أسوان 11.050.

وتشمل القطارات الإضافية قطار مكيف رقم 1934 يقوم من القاهرة 22.10 ويصل أسوان 10.55، وقطار مكيف رقم 1935 يقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15، وقطار مكيف رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.40 ويصل أسوان 12.10، وقطار مكيف رقم 1937 يقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10.

وتضمنت القطارات الإضافية 4 قطارات عادية تقوم برحلات يومية من القاهرة إلى أسوان والعكس وهى 2202 القاهرة ـ أسوان و2204 القاهرة ـ أسوان حيث يقوم من القاهرة 09.30 و15.20 على التوالى ويصلان أسوان 22.45 و04.25 على التوالى، وقطارى 2203 أسوان ـ القاهرة و22.5 أسوان ـ القاهرة حيث يقومان من أسوان 07.15 و13.45 على التوالى ويصلان القاهرة 20.15 و02.40 على التوالى.


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