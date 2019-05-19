تعرف على أبرز ملفات قمة "مكة يدا بيد نحو المستقبل" برئاسة الملك سلمان

إيمان حنا

تستضيف المملكة العربية السعودية، الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة لتعاون الإسلامى، بمدينة مكة المكرمة الموافق 31 مايو الجارى، بحسب بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامى، مشيرة إلى أن العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، سيترأس القمة، بمشاركة قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية فى العالم الإسلامى.

تنعقد القمة تحت شعار: (قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل)، بهدف بحث سبل مواجهة التهديدات التى تواجه الامن القومى العربى، ومن أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية فى العالم الإسلامى.

من أبرز الملفات المرتقب أن تبحثها القمة موقف الدول الأعضاء فى المنظمة من آخر المستجدات الجارية فى القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة فى عدد من الدول الأعضاء، بحسب ما نقلت سكاى نيوز.

وإلى جانب ذلك، بحث اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامى خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة، وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التصدى للإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التى تُعنى بها المنظمة".

ويسبق عقد القمة اجتماع كبار الموظفين الذى من المرتقب أن يرفع نتائج مداولاته إلى اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء فى المنظمة، فى مدينة جدة فى 29 مايو، حيث سيرفع الوزراء مشروع البيان الختامى إلى القمة الإسلامية لاعتماده، وفق المنظمة.

كما يصدر عن القمة الإسلامية "إعلان مكة"، بالإضافة إلى البيان الختامى الذى سوف يتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة فى العالم الإسلامى.

تأتى هذه القمة الطارئة فى وقت تشهد فيه المنطقة أحداثا متسارعة وتوترات بعد تعرض محطتى نفط بالسعودية لاعتداءات حوثية، سبقها اعتداءات على سفن نفطية بالمياه الإقليمية الإماراتية.. فيما يلى نستعرض أبرز الملفات التى ستطرح على طاولة قمة مكة.