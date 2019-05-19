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تشكيل لجنة لبحث شكاوى المواطنين فى مدينة العبور

الأحد، 19 مايو 2019 08:12 م
تشكيل لجنة لبحث شكاوى المواطنين فى مدينة العبور مدينة العبور - قمامة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تشكلت لجنة رفيعة المستوى، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لبحث شكاوى المواطنين بخصوص انبعاث روائح كريهة وأدخنة من إحدى المنشآت القريبة من المنطقة السكنية بمدينة العبور، وذلك لأخذ إجراءات عاجلة لمنع تلك الروائح والأدخنة.

وتوجهت اللجنة إلى مكان شكاوى المواطنين لبحث الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والتعامل بشكل سريع مع شكاوى المواطنين، وتبين من مقاطع الفيديو والصور انتهاج بعض سائقى نقل المخلفات لسلوكيات خاطئة حيث يقومون بإلقائها على جانبى الطريق مما يؤدى إلى اشتعالها ذاتيا، كما رصدت اللجنة مقلبا عشوائيا كبيرا بجوار جمعية أحمد عرابي ويبعد عن الكتلة السكنية مسافة 1 كيلومتر وهو ما يتسبب في صدور تلك الروائح الكريهة والأدخنة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأجهزة المعنية للتخلص الآمن من تلك المخلفات.

وبالنسبة للمدفن المحكوم بصحراء مدينة العبور الجديدة الذى يبعد عن المناطق السكنية الجاري إنشاؤها بمسافة أكثر من 2.5 كيلومتر، فقد أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الموقع الحالي الذي يخدم محافظتي القاهرة والقليوبية يعمل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تخصيص موقع دائم للتعامل مع المخلفات، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق الموقع الحالي بعد الانتهاء من الإجراءات الادارية الخاصة بتخصيص 1000 فدان لإنشاء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ومدافن صحية للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة، وسيتم تحويل الموقع الحالي فور الانتهاء من عملية تخصيص الأرض إلى مسطحات خضراء ومتنزهات عامة لسكان المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


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