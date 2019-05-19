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تسمم 3 من بينهم طفلين بتسمم عقب تناولهم ملوحة فاسدة بالمراغة سوهاج

الأحد، 19 مايو 2019 12:42 م
تسمم 3 من بينهم طفلين بتسمم عقب تناولهم ملوحة فاسدة بالمراغة سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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استقبل مستشفى المراغة المركزى شمال محافظة سوهاج، 3 من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء شديد وآلم بالبطن على إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية ملوحة.

 

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من غرفة عمليات النجدة عن إصابة 3 أشخاص من بينهم طفلين 4 سنوات، وعامين مصابين بإشتباه تسمم، وذلك عقب تناولهم طعاما فاسدا بالمراغة.

 

وبالفحص تبين من التحريات وصول "جرجس. ت. ص" 30 سنة و"كيستينه. ج. ن" 4 سنوات و"تربينه . ج . ن" عامين إلى مستشفى المراغة المركزى مصابين بحالة إعياء عقب تناولهم ملوحة فاسدة بمنزلهم بناحية الحريدية دائرة مركز المراغة شمال المحافظة.

 

تم حجز المصابين بقسم الاستقبال بالمستشفى، وتم إخضاعهم للعلاج والرعاية الطبية وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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