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ترامب يهنئ رئيس وزراء أستراليا بفوز ائتلافه المحافظ فى الانتخابات العامة

الأحد، 19 مايو 2019 09:05 ص
ترامب يهنئ رئيس وزراء أستراليا بفوز ائتلافه المحافظ فى الانتخابات العامة ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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أجرى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، هنأه خلاله على فوز ائتلافه المحافظ فى الانتخابات العامة التى شهدتها بلاده أمس.

ونقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، عن البيت الأبيض قوله إن الزعيمين أكدا - مجددا - أهمية التحالف والصداقة القائمة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، كما تعهدا بمواصلة تعاونهما الوثيق بشأن الأولويات المشتركة للبلدين.

وكان موريسون قد أعلن - أمس - فوزه فى الانتخابات العامة، ووصف هذا الفوز بـ"المعجزة"، فيما أقر زعيم المعارضة وحزب العمال بيرت شورتن بالهزيمة.

 


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