تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها البنوك والاتصالات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.3% خاسرا عدد 73.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5575.99 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% خاسراً عدد 103.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6004.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً عدد 11.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4749.88 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 85.3 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون دينار كويتى عبر 4005 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.08%.

وجاء سهم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 32.16%، تليه وربة بنسبة 9.23%، ثم عقارية بنسبة 8.50%، فيما تصدر سهم "التعمير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.19% ثم السورية بنسبة 13.14%، ثم أن بنسبة 13.11%