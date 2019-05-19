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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط انخفاض فى أحجام التداول

الأحد، 19 مايو 2019 02:02 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط انخفاض فى أحجام التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.463 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 64 مليون ورقة مالية بقيمة  295.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.84%، والعرب على 5.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.70%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.5 مليون جنيه، 9.95 مليون جنيه، 3.95 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، 58 ألف جنيه، على التوالى.

 

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة  1.02% ليغلق عند مستوى 13520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 16709 نقطة. 

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 601 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1527 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 457 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 94 شركات، ولم تتغير مستويات 45 شركة.


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