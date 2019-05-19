تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% خاسرة عدد 42.19 نقطة، لتصل إلى مستوى 9827.29 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 4.9 مليون سهم بقيمة 100.1 مليون ريال قطرى عبر 3879 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفضت 27 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.