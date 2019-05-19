video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بنسبة 2.13% بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 19 مايو 2019 10:26 ص
تراجع بورصة دبى بنسبة 2.13% بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.13% خاسرا عدد 54.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2520.15 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 150 مليون سهم محققة ما قيمته 118.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1760 صفقة ل30 سهما، وارتفع  سهما، فيما انخفض 27 سهما، واستقرت سهمين.

 

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 3.98%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.10%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.10%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.11%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 6.49%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.04%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 1.65%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة دبى بنسبة 0.34% بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات

بورصة دبى: 97% معدل التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات والبنوك

تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم الاستثمار والعقارات

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار والعقارات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة