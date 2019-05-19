تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 20 قطاع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.12% خاسرا عدد 96.63 نقطة ليغلق عند مستوى 8525.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 101 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما تراجعت 155 شركة.

وتراجع 20 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 6.51%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.94%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.71%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.26%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.20%.