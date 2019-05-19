تحرير 207 قضايا مخالفة تموينية للمخابز فى رمضان خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (159) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية في برج العرب بمحافظة الإسكندرية ، لحيازته وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر ، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية.. تم ضبط كميات قدرها ( 15) خمسة عشر طن "أرز – دقيق" معبأة "منتج نهائى" ومدون عليها العلامات التجارية الوهمية المشار إليها– (7,250) سبعة أطنان ومائتان وخمسون كيلو جرام مستلزمات إنتاج "أرز – دقيق" معبأة داخل أجولة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط خمسة من مالكى محلات الجزارة وتجارة اللحوم ومصنعاتها - بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من اللحوم قدرها (1,825) طن وثمانمائة وخمسة وعشرون كيلو جرام لحوم " بقرى – جاموسى – ضأن ") مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطرى تمهيداً لبيعها بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك محل لتجارة المواد الغذائية - بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها (2646) ألفان وستمائة وستة وأربعون عبوة "مقرمشات- بسكويت- عصائر) معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها خلال شهرى مارس، أبريل 2019.. تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وجاء من ضمن نتائج الجهود الأمنية ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المواد الغذائية - بدائرة قسم شرطة طنطا ثانٍ (محافظة الغربية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (6303) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عبوة "زبادى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن ضبط أمين عهدة مجمع تابع لإحدى شركات المجمعات الإستهلاكية دائرة قسم شرطة الساحل لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها ( 498) عبوة "بقوليات – لبن مجفف – شاى - عصائر) معبأة داخل عبوات مدون عليها بعض الأسماء التجارية غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة العطارة ومستحضرات التجميل دائرة قسم شرطة الجمالية - محافظة القاهرة.. لحيازته وتجميعه كميات قدرها (850كجم "فازلين طبى – زيت شعر") معبأة داخل براميل وجراكن و (420 عبوة أعشاب وتركيبات طبية لعلاج الأمراض "الجلدية – تساقط الشعر – الآم العظام والمفاصل") جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (945) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط (12) قضية إسطوانات بوتاجاز ، وضبط (2) قضية مواد بترولية ضبط خلالها (7500 لتر "سولار" ، وضبط (19) قضية دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها (64,150 طن دقيق"، وضبط (207) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (32) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (2,999طن "سكر – أرز " ، 2042 عبوة "زيت طعام"، وضبط (3) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (30) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (36,568 طن مواد غذائية متنوعة – 3864 عبوة "مقرمشات - حلاوة – عصائر".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (25) قضية فى مجال الغش التجارى .. ضبط خلالها ( 5,110 طن "مستحضرات تجميل – مواد كيميائية " – 3478 عبوة "مستحضرات، أعشاب"، وضبط (558) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، فضلاً عن ضبط (29) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (2,848طن لحوم وأسماك"، وضبط (15) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها ( 415عبوة سجائر".

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (8) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (12,955طن أسمدة وأعلاف – 580 عبوة مبيدات، وضبط (2) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (1632قطعة غيار سيارات، وضبط (3) قضايا فى مجال الألعاب النارية (6122وحدة ألعاب نارية.