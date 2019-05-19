تجهيز حملة قومية لـ"الذرة" من أجل زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد

كتب عز النوبى

بدأ معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، تجهيز الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الذى يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاج إليها مصر، حيث تبدأ الحملة عملها فى جميع المحافظات، خاصة الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد الأعلاف.

أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، إن الحملة القومية للذرة تقوم على مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، موضحا أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

فيما أكد تقرير المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن الحملة القومية لزراعة الذرة، والتى تبناها مركز البحوث الزراعية، تهدف لنشر زراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية مبكرة الإنتاج قليلة استهلاك المياه، موضحا أن مهام الحملة القومية تجوب جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة المحصول لزيادة الإنتاج.