video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس محامية وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها بوضع 12 قرص فياجرا بالظاهر

الأحد، 19 مايو 2019 04:02 م
تجديد حبس محامية وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها بوضع 12 قرص فياجرا بالظاهر جثة - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس محامية وسمسار عقارات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل زوجها عن طريق وضع 12 قرص فياجرا وقرصين منوم فى المشروبات والطعام بمساعدة عشيقها للتخلص منه كى يخلو لهما الجو.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من أسرة عامل بوفاته داخل أحد المستشفيات الحكومية، فانتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص أن سبب الوفاة هو وضع منشطات داخل طعام، وعصير تناوله المجنى عليه، وتبين أن وراء الواقعة زوجته، حاصلة على ليسانس حقوق وتعمل محامية، بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وسمسار عقارات، بمقتضاها اتفقا على التخلص منه.

 

 وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجنى يعمل مندوب مبيعات بإحدى الدول العربية، يبلغ من العمر 46 سنة، استغلت زوجته سفره وتعرفت على عشيقها المتهم الذى يعمل سمسار عقارات منذ فترة ونشبت بينهما علاقة غير شرعية، وتكررت اللقاءات بينهما وعقب عودة زوجها اتفقت مع عشيقها على التخلص منه، وفكرا سويا فى حيلة لارتكاب جريمتهما حتى اقترح عليها عشيقها وضع الفياجرا له فى الطعام والشراب حتى يصاب بارتفاع ضغط الدم وتوقف عضلة القلب كى تتخلص من الزوج ويتزوجان بعد وفاته.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اتفق مع عشيقته على التخلص من زوجها فقام بشراء "12 قرص فياجرا و2 قرص منوم" ثم تولت عشيقته دس تلك الأقراص داخل الأطعمة والمشروبات التى تقدمها للمجنى عليه لمدة 3 أيام متتالية، وبالفعل أصيب الزوج المجنى عليه بارتفاع فى ضغط الدم نتيجة تلك الأقراص وأدت إلى وفاته فى الحال.

 

وبالانتقال تبين أن الجثة مسجاة على ظهرها أعلى سرير بغرفة النوم، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وقدم أهلية المتوفى تقريرا من مستشفى السلام بدائرة القسم، يتضمن أن الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب.

 

وباستصدار إذن من النيابة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتسليمهما إلى النيابة التى أصدرت قرارا بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة القتل العمد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علاقة غير شرعية بين "أب وابنته" وراء قتل طفل رضيع بالبساتين

حبس مسجل خطر قتل خفير بموقع إنشاءات لسرقة مواد البناء

جريمة حول العالم.. "سفاح الأرامل" الفرنسي قتل 11 سيدة وأحرقهن لهذا السبب

السجن المؤبد للمتهم بقتل مواطن والشروع فى قتل آخرين بالمرج

جرائم القتل

عقوبه القتل العمد

الظاهر

نيابه الظاهر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة