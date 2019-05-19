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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

الأحد، 19 مايو 2019 04:16 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

ووجهت النيابة إلى محمود قطب المتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 

 

 

 


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