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تجديد حبس تاجر ضبط بحوزته 630 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

الأحد، 19 مايو 2019 05:45 م
تجديد حبس تاجر ضبط بحوزته 630 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية العاب نارية،ارشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر ضبط بحيازته 630 ألف قطعة ألعاب نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، برئاسة المستشار أحمد هانى، تحت إشراف محامى عام غرب القاهرة، أن رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، تمكنوا من ضبط تاجر حال تواجده داخل مخزن مستأجر بدائرة القسم، يحتوى على 630 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع.
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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