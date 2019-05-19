تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ارتفاع كثافة التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل، وارتفاع كثافة التشغيل بمطارات الممكلة العربية السعودية بسبب موسم العمرة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط السعودية رقم 314 و321 المتجهتان إلى الرياض، ورحلة رقم 338 المتجهة إلى الدمام، ورحلة رقم 304 المتجهة إلى مطار جده الدولى.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 691 والمتجهة إلى اسطنبول، بسبب ظروف التشغيل.

وتشهد رحلات شركة مصر للطيران، انتظاما فى حركة الملاحة الجوية المقررة لها بجدول التشغيل، دون وجود أى تأخيرات عن المواعيد المقررة لها.