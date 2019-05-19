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الأحد، 19 مايو 2019 06:17 م
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بيلاروسيا تزود 12 مروحية بمنظومة مضادة للصواريخ "أرض-جو"

الأحد، 19 مايو 2019 06:00 م
بيلاروسيا تزود 12 مروحية بمنظومة مضادة للصواريخ "أرض-جو" مروحية-ارشيفية
أ ش أ
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أعلن مصدر في مجمع الصناعات الحربية البيلاروسية، عن تزويد 12 مروحية من طراز "مي - 8 إم تي بي - 5" بمنظومة مضادة للصواريخ "أرض – جو" الروسية الصنع من طراز "فيتيبسك".

 

وقال المصدر، على هامش معرض "ميلكس – 2019" الدولي للأسلحة الذي يقام حاليا في عاصمة بيلاروسيا مينسك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن: "مروحيات النقل العسكري البيلاروسية كلها أصبحت الآن مزودة بتلك المنظومة الروسية التي أثبتت فاعليتها أكثر من مرة".

 

وأشار إلى أن مروحيات "مي – 8 إم تي بي - 5" تستخدمها قوات العمليات الخاصة في الجيش البيلاروسي، حيث إنها مجهزة كذلك بوسائل الإنزال السريع للمظليين.

 

يذكر أن "فيتيبسك" عبارة عن منظومة للحرب الإلكترونية التي تم تصميمها في مؤسسة "ايكران" العلمية الروسية في مدينة سامارا وتخصص لحماية المروحيات و الطائرات من الصواريخ الموجهة وصواريخ "أرض – جو" المنقولة.

 

جدير بالذكر أن معرض "ميليكس - 2019" يقام في مينسك ما بين 15 و18 مايو الجاري.

 

 


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