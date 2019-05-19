بعد أزمة فاتورة السحور.. إزاى بتحسب المطاعم السياحية أسعار "المنيو"

كتبت آمال رسلان

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا بعد نشر فاتورة سحور أحد المواطنين فى مطعم سياحى بلغت 1000 جنيه، وانتشرت سخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل على أسعار فاتورة المطعم التى اشتملت على "بيض وفول وجبنة وشاى"، مما استدعى أصحاب المطعم لإصدار رد رسمى على البلبلة التى حدثت.

ولكن هل تعلم كيف تحتسب المطاعم السياحية أسعار المنيوهات الخاصة بها، فالمطاعم السياحية الأمر بها مختلف عن المطاعم الأخرى التى تتبع المحليات، فنظرا لأن أغلب تلك المطاعم توجه عملها للوفود السياحية التى تقصد مصر، فـ"المنيو" الخاص بالمطاعم السياحية يخضع لضوابط وشروط وزارة السياحة وهى الشروط التى لا تخضع لها المطاعم الأخرى.