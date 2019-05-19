"بسبب هاتف محمول".. حبس فلاح قتل طالبا بالشرقية 4 أيام

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس فلاح قتل طالبا لخلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "فاقوس" المركزي، بوصول "إسلام سلامة لابد" 23 سنة، طالب بالمعهد العالى للمساحة بالإسماعيلية، ومُقيم ببندر فاقوس، ومصابًا بطعنة نافذ بالقلب، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد النادي، رئيس مباحث قسم فاقوس، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد م س" 30 سنة، فلاح، مُقيم بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وصديق المجنى عليه، حيث نشبت بينهما مشادة أثناء تواجدهما فى منزل صديق لهم يُدعى "السيد س م" 22 سنة، طالب بكلية الآداب بالزقازيق، ببندر فاقوس، بعدما عاد المتهم وفوجيء باختفاء هاتفه، ودخل فى نقاش حاد مع صديقه وشك فيهما فى سرقة الهاتف، فما كان من المتهم إلا أن أخرج "مطواة" كانت بحوزته، وطعنه فى قلب المجنى.

فيما جرى ضبط المتهم، من قبل الرائد محمد النادي، رئيس مباحث قسم فاقوس، والتحفظ عليه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1232 لسنة 2019، إدارى قسم فاقوس.