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بسبب ارتفاع الحرارة.. الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمنزل بقليوب

الأحد، 19 مايو 2019 10:51 م
بسبب ارتفاع الحرارة.. الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمنزل بقليوب أثار الحريق بعد إخماده
القليوبية-نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب فى منزل بمنطقة قليوب البلد بسب ارتفاع درجات الحرارة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمنزل بمنطقة قليوب البلد، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتبين أن الحريق شب بمجموعة أخشاب أعلي سطح المنزل بسب ارتفاع درجات الحرارة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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