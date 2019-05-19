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برأس مال 200 مليار جنيه.. تعرف على موارد صندوق مصر السيادى (فيديو)

الأحد، 19 مايو 2019 08:07 م
برأس مال 200 مليار جنيه.. تعرف على موارد صندوق مصر السيادى (فيديو) الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت- هبة حسام
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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ضمن فيديو جراف، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موارد ومكونات صندوق مصر السيادى، حيث أوضحت الوزارة أن موارد الصندوق تتمثل فى رأسماله والبالغ 200 جنيه مصرى كرأس مال مرخص به، فيما يبلغ رأس المال المصدر 5 مليارات جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن موارد الصندوق تشمل أيضاً الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام قانون الصندوق، كما تشمل عائدات وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله، هذا بالإضافة إلى العائدات المترتبقة من مساهمته فى أى من الصناديق الاستثمارية أو الشركات الأخرى.

 

وأوضحت وزارة التخطيط، أنه من ضمن موارد ومكونات صندوق مصر أيضاً، القروض والتسهيلات التى يحصل عليها وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى، علاوة على الموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الصندوق ويصدر بقبولها قرار من رئيس الوزراء.

 


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صندوق مصر السيادى

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