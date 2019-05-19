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الأحد، 19 مايو 2019 02:08 م
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بدء مراجعة أوراق الفائزين بقرعة بعثة الحج الطبية واستخراج تأشيرات السفر لهم

الأحد، 19 مايو 2019 01:00 م
بدء مراجعة أوراق الفائزين بقرعة بعثة الحج الطبية واستخراج تأشيرات السفر لهم الدكتور محمد ضاحى رئيس البعثة الطبية للحج
كتب وليد عبد السلام
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تجرى إدارة البعثة الطبية بوزارة الصحة مراجعة أوراق الموظفين، الذين فازوا بقرعة الحج لعام 2019 للبدء فى استخراج التأشيرات الخاصة بالحج.

وأطلقت البعثة الطبية للحج الموقع الإلكترونى " www.mohphaj.egلتقديم كافة المعلومات الخاصة بالخدمات الصحية التى تقدمها البعثة الطبية المصرية للحجاج.

ودعمت إدارة البعثة الطبية للحج الموقع الإلكترونى بخريطة توضح توزيع العيادات الطبية المصرية بالمملكة السعودية، تيسيراً وتسهيلاً على الحاج لمعرفة أقرب عيادة لمقر إقامته.

جدير بالذكر أنه تقدم 21 ألف و771 عضوًا للبعثة الطبية للحج هذا العام، وتم اليوم اختيار 200 عضو عن طريق القرعة العلنية، وجار استكمال أعضاء البعثة لـ 360 عضواً للبعثة هذا العام.


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الاوراق

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