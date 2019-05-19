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الأحد، 19 مايو 2019 02:59 م
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بدء تنفيذ قرار فرض الغرامات على اشغالات الطريق بجمرك الإسكندرية

الأحد، 19 مايو 2019 02:25 م
بدء تنفيذ قرار فرض الغرامات على اشغالات الطريق بجمرك الإسكندرية حمله اشغالات -ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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شنّ حى الجمرك بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع إدارة الإيرادات المركزية وإدارات؛إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والإيرادات بالحى، وذلك تطبيقًا لقرار الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، الخاص بالتغريم الفورى لردع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.

 

وجاءت حملة اليوم كأولى حملات تطبيق القرار بنطاق الحى، للحد من إشغالات الطريق وردع المخالفين، وذلك بالمرور على شارع إسماعيل صبرى وشارع قصر رأس التين بالجمرك وطريق الكورنيش 26 يوليو، وتحصيل ما يزيد عن 20 ألف جنيه إلكترونيًا.

 

كان محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرار رقم  17  لسنة 2019، حيث يقضى القرار  بفرض غرامات يومية تصل إلى 10 ألاف جنيه على الاشغالات والتعديات للحد من هذه الظاهرة .

 


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