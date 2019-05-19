انتحار طالبة جامعية بالإسكندرية لمرورها بأزمة نفسية

الإسكندرية أسماء على بدر

أقبلت طالبة بمحافظة الإسكندرية، على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع بعقار بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، بسبب مرورها بأزمة نفسية.

وبسؤال أسرتها، قالت في التحقيقات إن المتوفية متزوجة ولديها طفلين وكانت تعاني من مرض نفسي، وقامت بمغافلتهم وإلقاء نفسها من الطابق الرابع، ولم تتهم أحد .

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بانتحار طالبة بمنطقة السيوف بدائرة القسم، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة ثالث المنتزه رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "إيثار.أ" 25 عاما، طالبة بكلية آداب جامعة الإسكندرية، مسجاة أمام العقار سكنها وبها إصابات بمختلف أنحاء الجسم، وتحرر محضر بقسم شرطة ثالث المنتزه بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.