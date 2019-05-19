الوادى الجديد الأولى على مستوى الجمهورية فى نسبة المستهدفين بـ 100مليون صحة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادى الجديد حصولها على المركز الاول فى تحقيق نسبة المستهدفين بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، على مستوى الجمهورية فى تحقيق المستهدف بنسبة 80%.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن جهود المحافظة نجحت في الوصول للمستهدفين بالمسح، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، واستهداف أماكن التجمعات والمناطق النائية والحالات الخاصة للوصول والاطمئنان على كافة المواطنين.

ووجه المحافظ، الشكر للقائمين على العمل بالحملة، لما بذلوه من جهد علي مدار شهريين فى تحقيق أعلى نسبة مستهدف بين المحافظات.