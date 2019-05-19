النيابة تعاين موقع العثور على جثة "فتاة" بمنطقة التجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة موقع العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر، مقتولة وملقاه بجوار أحد العقارات، بدائرة قسم التجمع الخامس.

كان تلقى رئيس مباحث التجمع الخامس، بلاغا من الأهالي، بجوار مسجد فاطمة الشربتلي، دائرة القسم، يفيد العثور على جثة فتاة، ملقاه أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية، ترتدي كامل ملابسها، ولم يعثر بحوزتها على أية مستندات تدل على هويتها، وتحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.