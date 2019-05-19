النيابة تصرح بدفن 9 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث مرورى بأطفيح

كتب - أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثث 9 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادثين منفصلين على الطريق الصحراوى بأطفيح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادثين.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تقريرا طبيا وافيا عن كل منهم، تمهيدا لاستدعائهم وسماع أقوالهم بشأن الحادثين. بينما تحفظت أجهزة الأمن على المركبات المتسبّبة فيهما بقرار النيابة العامة، لعرضها على مهندس فنى للفحص وكتابة تقرير بشأنها.

كان 9 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، فى حادثين مروريين على الطريق الصحراوى بأطفيح، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، ورفع حطام السيارات المتضرّرة، وتحرير محضر بالواقعة قبل أن تبدأ النيابة التحقيق فى الأمر.