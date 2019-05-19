video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تصرح بدفن صاحب مركز علاج إدمان توفى نتيجة جرعة مخدر زائدة بالهرم

الأحد، 19 مايو 2019 10:16 ص
النيابة تصرح بدفن صاحب مركز علاج إدمان توفى نتيجة جرعة مخدر زائدة بالهرم جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بالهرم، توفى أثر تعاطيه جرعة مخدر زائدة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.
 
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، وراء وفاة صاحب مركز لعلاج الإدمان بالهرم، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحب مركز لعلاج إدمان، وكشفت المعاينة والتحريات أن سبب الوفاة تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة صاحب مركز لعلاج الإدمان بالهرم

غلق 84 منشأة طبية بينها مراكز لعلاج الإدمان لإدارتها بدون ترخيص بالجيزة

لجنة الصحة بالبرلمان تطالب الحكومة بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان

فيديو.. وزيرة التضامن: أنهينا قانون تنظيم مراكز علاج الإدمان الخاصة وسنقدمه قريبا

مركز علاج ادمان

تعاطى المخدرات

جرعة مخدر زائدة

وفاة صاحب مصحة

الإدمان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة