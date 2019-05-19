النيابة تصرح بدفن صاحب مركز علاج إدمان توفى نتيجة جرعة مخدر زائدة بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بالهرم، توفى أثر تعاطيه جرعة مخدر زائدة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، وراء وفاة صاحب مركز لعلاج الإدمان بالهرم، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحب مركز لعلاج إدمان، وكشفت المعاينة والتحريات أن سبب الوفاة تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية.