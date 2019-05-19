المركزى الصينى يسعى للحفاظ على استقرار اليوان فى نطاق متوازن

رويترز

تفيد تصريحات نشرها موقع البنك المركزي الصيني على الإنترنت اليوم الأحد أن البنك سيحافظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف اليوان داخل نطاق معقول ومتوازن.

وقال بان قونغ شنغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني لصحيفة فايننشال نيوز، التي يديرها البنك نفسه، إن البنك المركزي واثق من قدرته على إبقاء الوضع مستقرا بسوق الصرف الأجنبي في الصين.

وأضاف بان، وهو أيضا مدير الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي، أن البنك سيجري أيضا التعديلات الضرورية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية ويعزز الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي حسبما تمليه تغيرات الأوضاع، إضافة إلى مكافحة السلوكيات المخالفة للقانون والقواعد وحماية النظام في سوق الصرف الأجنبي.