الليلة محاضرة لواعظات المساجد عن عناية الإسلام بتربية الطفل بملتقى الفكر الإسلامى

كتب – إسماعيل رفعت

تُقام الليلة ندوة علمية كبرى بعنوان: "عناية الإسلام بتربية الطفل" بملتقى الفكر الإسلامى فى ساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) يحاضر فيها كل من: الواعظة يمنى أبو النصر، والواعظة عبير أنور، والواعظة جيهان ياسين.

يأتى ذلك فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية، وتفعيل دور واعظات المساجد، والاستفادة بجهدهن الدعوى المتميز.

كما يتم اليوم الأحد، افتتاح مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، عقب صلاة العشاء، بعد انتهاء عملية ترميم المسجد بالجهود الذاتية، وإحلال وتجديد مئذنتى المسجد بمعرفة القطاعات الحكومية وعلى نفقتها، وقيامها بفرش المسجد ومساحته بمصلى السيدات 1200 متر.