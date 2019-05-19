الكويت تدين بشدة الهجوم الإرهابى على سوق غربى أفغانستان

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أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة، للهجوم الإرهابى الذى استهدف سوقا فى أقليم (هيرات) غربى أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، إلى الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابى، سائلا المولى- تعالى- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد أمير الكويت، أن هذا العمل الإجرامي الآثم، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأفغاني.