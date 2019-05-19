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القوات العراقية تدمر معسكرا كبيرا لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار

الأحد، 19 مايو 2019 08:55 ص
القوات العراقية تدمر معسكرا كبيرا لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن الجيش العراقى تدمير معسكر كبير لتنظيم داعش الإرهابى فى عملية نوعية للبحث عن خلال التنظيم جنوب غرب قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.

وقال مستشار وزارة الدفاع العراقية الفريق الركن محمد العسكرى - فى تصريح أورده راديو (سوا) الأمريكى اليوم /الأحد/ - إن "قيادة عملية الأنبار تمكنت من تنفيذ عملية نوعية بإسناد من طيران الجيش العراقى للبحث والتفتيش عن الخلايا النائمة لتنظيم داعش والتوغل لمسافة 130 كم جنوب غرب قاعدة عين الأسد"، مشيرا إلى أن معلومات وردت إليهم عن وجود معسكر كبير لتنظيم داعش للبدء فى تدريب عناصر التنظيم للقيام بأعمال إرهابية ضد المدن العراقية.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير معسكر كبير لتنظيم داعش وتدمير الأوكار والاستيلاء على الأسلحة الموجودة وتمت ملاحقة بقايا التنظيم الإرهابى من خلال طيران الجيش.

 


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