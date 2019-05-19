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القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية

الأحد، 19 مايو 2019 01:26 م
القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية حبس - ارشيفية
الغربية ــ محمد طارق
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ألقى ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، بالتعاون مع فرع البحث الجنائى لمدينتي السنطة وزفتي القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة، أثناء مداهمة أحد أوكار تجار المخدرات.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي بقيادة الرائد محمد الدهراوى والنقباء حسام قطامش ومحمد أبو سديرة معاونى مباحث المركز من القبض على " محمد ش م" 30 سنة عاطل ومقيم كفر الشيخ مفتاح، وسبق اتهامه فى عدد من القضايا.
 
تم ضبطه وبحوزته أكياس من جوهر الحشيش المخدر بوزن 1.5 كجم، وسلاح نارى، ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

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