"الطيور المائية" مخازن طبيعية لفيروس إنفلونزا الطيور.. تعرف على الأسباب

بورسعيد محمد فرج

تعتبر الطيور المائية والبرية مخازن طبيعية لفيروس إنفلونزا الطيور، ويقول الدكتور مجدى عبد الرحيم مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد لـ" اليوم السابع" إن هناك أسباب متعددة للإصابة بالمرض ابرزها .

1 تتميز الطيور البرية والمائية وطيور الشواطئ المهاجرة خاصة " البط" بقابليتها للإصابة باكثر من عترة للفيروس فى نفس الوقت لاتوجد دلائل سيرولوجية لأجسام مناعية يمكن توصيفها وتشخيص الاصابة بفيروسات الإنفلونزا .

2 تفرز الفيروس لمدة طويلة فى الزرق والافرازات الاخرى لفترة طويلة ومن ثم يتم عزل الفيروس من مياه بحيرة نزل بها البط البرى مما يمكنها من نقل الفيروس لمسافات كبير من قارة لآخرى واختلاطها بالطيور المنزلية التى تربى فى أحواش يلعب دورها كبيرا فى نشر العدوى .

3 تتجمع الطيور الحية فى الاسواق المفتوحة من اماكن ومزارع متعددة وبأنواعها المختلفة للعرض والبيع قابلة للإصابة بالإنفلونزا اثناء النقل والتدوال خلال السيارات والأقفاص والأوانى والأدوات .

4 ومن الخواص المميزة لهذا الفيروس انه يفرز فى الإفرازات التنفسية حيث يتميز الفيروس بقدرته على التكاثر فى القناة الهضمية للطيور .

5 ينتقل الفيروس من مزرعة لأخرى بالإتصال المباشر وغير المباشر من خلال حركة الطيور والسبلة والأتربة وعلى الملابس وجميع الأدوات المستخدة فى الزارع ووسائل النقل المختلفة .

6 عزل الفيروس من السائل المنوى ومن البيض فى الرومى ولكن لا توجد دلائل علمية تؤكد انتقالة رأسيا خلال البيض.