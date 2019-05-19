video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 07:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الطيور المائية" مخازن طبيعية لفيروس إنفلونزا الطيور.. تعرف على الأسباب

الأحد، 19 مايو 2019 07:00 ص
"الطيور المائية" مخازن طبيعية لفيروس إنفلونزا الطيور.. تعرف على الأسباب انفلونز الطيور
بورسعيد محمد فرج
إضافة تعليق

تعتبر الطيور المائية والبرية مخازن طبيعية لفيروس إنفلونزا الطيور، ويقول الدكتور مجدى عبد الرحيم مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد لـ" اليوم السابع" إن هناك أسباب متعددة للإصابة بالمرض ابرزها .

1 تتميز الطيور البرية والمائية وطيور الشواطئ المهاجرة خاصة " البط" بقابليتها للإصابة باكثر من عترة للفيروس فى نفس الوقت لاتوجد دلائل سيرولوجية لأجسام مناعية يمكن توصيفها وتشخيص الاصابة بفيروسات الإنفلونزا .

2 تفرز الفيروس لمدة طويلة فى الزرق والافرازات الاخرى لفترة طويلة ومن ثم يتم عزل الفيروس  من مياه بحيرة نزل بها البط البرى مما يمكنها من نقل الفيروس لمسافات كبير من قارة لآخرى واختلاطها بالطيور المنزلية التى تربى فى أحواش يلعب دورها كبيرا فى نشر العدوى .

3 تتجمع الطيور الحية فى الاسواق المفتوحة من اماكن ومزارع متعددة وبأنواعها المختلفة للعرض والبيع قابلة للإصابة بالإنفلونزا اثناء النقل والتدوال خلال السيارات والأقفاص والأوانى والأدوات .

4 ومن الخواص المميزة لهذا الفيروس انه يفرز فى الإفرازات التنفسية حيث يتميز الفيروس بقدرته على التكاثر  فى القناة الهضمية للطيور .

5 ينتقل الفيروس من مزرعة لأخرى بالإتصال المباشر وغير المباشر من خلال حركة الطيور والسبلة والأتربة وعلى الملابس وجميع الأدوات المستخدة فى الزارع ووسائل النقل المختلفة .

6 عزل الفيروس من السائل المنوى ومن البيض فى الرومى ولكن لا توجد دلائل علمية تؤكد انتقالة رأسيا خلال البيض.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطب الوقائى ببورسعيد: المحافظة خالية من فيروس إنفلونزا الطيور

الخدمات البيطرية : تحصين 2.889 مليون رأس طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور

"صحة القليوبية" تناقش آليات الوقاية من "إنفلونزا الطيور" والحد من انتشاره

بحثا عن"H5N2".."الزراعة": تكثف لجانها لرصد وتتبع فيروس إنفلونزا الطيور بمزارع الدواجن والبط.. "الخدمات البيطرية": لم نرصد حالات جديدة وبرامج تقصى بالأسواق.. وفحص الفراخ قبل البيع

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

الطيور المائية مخازن طبيعية لفيروس انفلونزا الطيور

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مبابي يحقق رقما غائبا فى الدوري الفرنسي منذ 53 عاما

مبابي يحقق رقما غائبا فى الدوري الفرنسي منذ 53 عاما

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

فيديو.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة فنان متمكن فى جميع الأدوار.. وأفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية.. كرمته الدولة عن فيلم "أيام السادات"

فيديو.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة فنان متمكن فى جميع الأدوار.. وأفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية.. كرمته الدولة عن فيلم "أيام السادات"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة