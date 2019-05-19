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الشرطة الإسرائيلية تخلى المسجد الأقصى من المعتكفين بالقوة

الأحد، 19 مايو 2019 12:52 ص
الشرطة الإسرائيلية تخلى المسجد الأقصى من المعتكفين بالقوة الشرطة الإسرائيلية تخلى المسجد الأقصى
كتب محمد جمال
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اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس السبت، المسجد الأقصى المبارك وأخلته من المعتكفين.

 

وأوضح شهود عيان لوكالة "معا" أن الضباط اقتحموا الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح والوتر، وطالبوا المصلين في المساجد والساحات بمغادرة الأقصى.

وأضاف شهود العيان أنه لدى اعتراض المصلين على الطلب، اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وأخلته من المعتكفين (من النسوة وكبار السن والشبان والأطفال)، مهددة باستخدام القوة والاعتقال والإبعاد عن المسجد.

 

وأشاروا إلى أن المعتكفين توجهوا إلى مسجد المئذنة الحمراء في منطقة باب الساهرة للمبيت، بعد إخراجهم بالقوة من الأقصى.

 

جدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى الأسبوع الماضي عدة مرات وأخلته من المعتكفين.


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