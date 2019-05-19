السيسي يطلع على موقف الإجراءات التنظيمية لـ"الأمم الأفريقية 2019"

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي آخر الاستعدادات وموقف الإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم التى تستضيفها مصر الشهر المقبل.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.