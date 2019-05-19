الرئيسية أخبار عاجلة السيسي يطلع على موقف الإجراءات التنظيمية لـ"الأمم الأفريقية 2019" الأحد، 19 مايو 2019 12:23 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي آخر الاستعدادات وموقف الإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم التى تستضيفها مصر الشهر المقبل. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. سوبر كورة .. أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكامل رينارد: المغرب يستطيع الفوز على كل المنافسين فى كأس الأمم الأفريقية السيسي كاس الامم رئيس الجمهورية كاس الامم الافريقية 2019 اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال لا توجد تعليقات على الخبر 5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون" الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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