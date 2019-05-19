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السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر للحجز أمام المسافرين بقطارات 28 رمضان

الأحد، 19 مايو 2019 09:00 ص
السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر للحجز أمام المسافرين بقطارات 28 رمضان شباك تذاكر قطارات محطة مصر
كتب رضا حبيشى
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تقوم هيئة السكة الحديد اليوم الأحد بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان المدرجة ضمن جداول التشغيل العادية، وتطرح غدا الإثنين مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.
 
يذكر أن هيئة السكة الحديد بدأت حجز مقاعد القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل العادية الطبيعية أول أمس الخميس، حيث أغلقت كافة منافذ الحجز الخارجية، واشترطت الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.
 

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