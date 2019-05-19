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و25% زيادة فى أعداد السياح..

السفير البريطانى بالقاهرة: نأمل فى استئناف الطيران المباشر لشرم الشيخ قريبا

الأحد، 19 مايو 2019 08:57 م
السفير البريطانى بالقاهرة: نأمل فى استئناف الطيران المباشر لشرم الشيخ قريبا السفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز أثناء كلمته
كتب أحمد يعقوب
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قال السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى مصر، اليوم الأحد، إنه يأمل أن يتم اتخاذ قرار استئناف الطيران المباشر بين بريطانيا ومدينة شرم الشيخ قريبا، حيث لم يتحدد موعد لذلك، مؤكدا أن العام الماضى 2018 شهد زيادة بنسبة 25% فى أعداد السياح البريطانيين إلى مصر، مقارنة بالعام السابق له، لتسجل نحو 500 ألف سائح، متوقعا نسبة زيادة بنحو 40% خلال العام الحالى 2019.

 

وأضاف السير جيفرى آدامز، خلال حفل الإفطار الرمضانى، الذى نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال  BEBA، أن العلاقات المصرية البريطانية قوية وتشهد تعاونا مستمرا، حيث تعد بريطانيا من أكبر المستثمرين فى قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة، لافتا إلى أهمية نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، والذى يعد أساسيا لدعم جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

 

وأشاد السفير البريطانى فى مصر بما تحقق من نجاح ونمو لمشروعات فى قطاعات عدة فى الاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة للتعاون مع مصر خاصة فى مجالى التعليم والصحة، وفى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فإن ذلك يتيح فرصا هائلة للتعاون المشترك بين القاهرة ولندن لغزو الأسواق الأفريقية.

 

وأكد السفير البريطانى فى مصر أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر من تحرير سعر الصرف والإصلاح الضريبى وتهيئة البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال، أصبحت محل إشادة من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولى الذى يعتبر برنامج مصر "نموذجا وقصة نجاح".

 

وحضر حفل الإفطار المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال  BEBA، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحشد من كبار قادة الأعمال والاقتصاد فى مصر.


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